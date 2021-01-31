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воскресенье, 31 января 2021 16:51

В столичном ТЦ вспыхнул пожар. Есть погибший

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В столичном ТЦ вспыхнул пожар. Есть погибший
В ТЦ "Коралл" вспыхнул пожар. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Деснянском районе Киева возник пожар в торговом центре "Коралл", по улице Милославской, 6. В огне погиб мужчина, пострадал охранник заведения.

Сообщение о происшествии поступило в 5:33 воскресенья, информирует в Facebook главное управление ДСНС Украины в столице.

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Пожар возник в комнате охраны на первом этаже здания, а жертву огня спасатели нашли между 2-м и 3-м этажами.

В то же время охранника спасли на 3-м этаже ТЦ. С помощью аппарата защиты органов дыхания его вывели на свежий воздух.

Площадь пожара в "Корали" составила 50 кв. м, ее локализовали уже в 6:11 и ликвидирован в 6:25.

В Харькове на остановке загорелся маршрутный автобус. Водитель спасся. Пожар потушили спасатели. Обошлось без жертв. В салоне не было пассажиров.

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