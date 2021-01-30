На Днепропетровщине вспыхнул жилой дом: есть погибшие

Погибло двое человек. Фото: dp.dsns.gov.ua

30 января вспыхнул пожар в жилом секторе на улице Центральная село Новопавловка Межевского района.

Об этом сообщает ДСНС Украины.

"По прибытию личного состава к месту вызова установлено, что горение происходит внутри частного жилого дома. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тела двух человек: женщины, 1931 года рождения и ее сына, 1955 года рождения", - указано в сообщении.

Огнем повреждено имущество в одноэтажном жилом доме на площади 5 кв. метра. Пожар локализован.

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15 человек, которые погибли во время пожара в частном доме престарелых в Харькове, будут похоронены после завершения всех следственных процедур. Захоронение организуют за средства городского бюджета.