Были одни дома: двое мужчин вынесли из горящего дома детей

В Гуляйполе Запорожской области случайные свидетели спасли из огня двух детей, которые были одни дома Фото: pixabay.com

В Гуляйполе Запорожской области случайные свидетели спасли из огня 2 детей, которые были одни дома.

Пожар произошел, когда мать вышла в магазин, пишет tsn.ua. Когда женщина вернулась - все уже горело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пытались спастись: заживо сгорели 3 детей

Женщина буквально бросилась под колеса машине, которая проезжала по улице. Двое мужчин, направлявшихся на работу, немедленно начали действовать. Попасть в помещение через дверь они уже не смогли. Пламя бушевало в комнате прямо у входа. Следовательно, один из добровольцев выбил стекла и заскочил в дом на поиски детей.

5-летнего Артема и его младшего брата, которому не исполнилось еще 2 лет, нашли в детской. Детей один из спасителей передал через окно, потом их забрали в больницу и уже под вечер их отпустили с матерью домой.

Пожарные потушили пламя за полчаса, одна из комнат выгорела полностью. Предварительно, из-за неисправной электропроводки.

На Днепропетровщине в пожаре в частном доме погиб 12-месячный мальчик. Трагедия произошла утром 19 января в городе Павлоград на ул. Попова. Еще одного мальчика 4 лет удалось спасти.