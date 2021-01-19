В доме заживо сгорел 12-месячный мальчик: фото трагедии

На Днепропетровщине в пожаре в частном доме погиб 12-месячный мальчик.

Трагедия произошла утром 19 января в городе Павлоград на ул. Попова. Еще одного мальчика 4 лет удалось спасти, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Днепропетровской области.

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Фото: dp.dsns.gov.ua

"Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. Взрослые успели покинуть горящий дом. Также до прибытия пожарно-спасательных подразделений соседи вынесли из дома 4-летнего мальчика. Но еще 1 ребенка спасти не удалось. Пожарные обнаружили тело погибшего 12-месячного мальчика в комнате дома. Пожар локализовали в 9:32 и ликвидировали в 10:38", - говорится в сообщении.

Пожар тушили 19 спасателей. Причины возгорания выясняют.

В городе Ичня Прилуцкого района Черниговской области произошла трагедия. Во время пожара в хозяйственной постройке сгорел 5-летний мальчик. Тело ребенка нашли спасатели, когда тушили огонь на чердаке.