В Харькове сгорела маршрутка

Фото: пресс-служба ДСНС

В Харькове на остановке загорелся маршрутный автобус. Водитель спасся. Пожар потушили спасатели.

Обошлось без жертв. В салоне не было пассажиров.

Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших, сообщает пресс служба ДСНС.

Инцидент произошел в Основянском районе города.

"Маршрутный автобус "Богдан" загорелся на остановке на ул. Валдайской 30 января в 13:00. Пассажиров в салоне не было, водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей".

Причину пожара и размер ущерба устанавливают.

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21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек. Правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.