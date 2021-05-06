В столичном парке поселится много мультгероев

В столичном парке "Победа" ко Дню Киева появятся персонажи мультфильмов. Сейчас продолжается монтаж конструкций для выставки цветов, которую традиционно проводят в Днепровском районе.

Об этом сообщил директор КП СЗН Днепровского района Евгений Ковшун, пишет "Вечерний Киев".

Фото: vechirniy.kyiv.ua

"Мы продолжаем традицию "детских" цветочных выставок. В этом году решили воссоздать героев таких мультиков: "Смурфики","Губка Боб","Барашек Шон","Октанавты" и "Angry Birds", - рассказал Ковшун.

До 25 мая готовят две экспозиции. Клумбу Губки Боба, где будет этот персонаж, его друг Партик и обустроят домик Боба. Также установят смурфиков.

"Полутораметровые, деревянные фигуры смурфиков мы заказывали в лесничестве на Закарпатье. Папу Смерфа, Пекаря и других покрасим уже у себя на предприятии. Планируем установить их таким образом, чтобы можно было удобно фотографироваться", - отметил Ковшун.

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Подготовка к цветочной выставки стартовала еще три месяца назад. В этом году используют цветов не меньше, чем в прошлом - более 50 тыс.

"Выставка откроем на День Киева. И в течение лета будем обновлять сезонными цветами. Фигуры же будут стоять до глубокой осени, а затем, возможно, они "пропишутся" на других клумбах района", - добавил чиновник.

На территории Печерского ландшафтного парка столицы Певческое поле расцвело более 700 тыс. тюльпанов. Полюбоваться красотой цветов могут все желающие.