На Певческом поле цветет более 700 тыс. тюльпанов - яркие фото

На территории Печерского ландшафтного парка столицы Певческое поле расцвело более 700 тыс. тюльпанов разных сортов и видов.

Для посетителей парк откроют 1 мая, пишет "Главком".

Фото: "Главком"

Над тюльпанными композициями работали десятки дизайнеров и агрономов, а всего собрали более 30 сортов этого цветка.

Кроме тюльпанов, в парке высажены нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

"Парк будет работать с соблюдением строгих ограничительных карантинных мероприятий. Нам очень хочется, чтобы украинцы увидели эту красоту собственными глазами, сделали несколько красивых фото, погуляли на свежем воздухе и получили заряд позитива. Но забота о гостях у нас на первом месте, поэтому просим всех соблюдать установленные правила", — отметил организатор выставки и директор компании-оператора парка Певческое поле Денис Погорелко в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ужгороде начали цвести сакуры - невероятные фото

В Нидерландах посетителей пустили в самый известный на весь мир парк цветов Кекенхоф. Он был открыт для публики 9-11 апреля. Через коронавирус количество билетов была ограничена. Запускали только 5 тыс. посетителей в день. После приобретения билетов на официальном сайте, необходимо было сдать Covid-тест. Его сделать не позднее, чем за 40 часов. к визиту. Результат теста прислать на электронную почту в течение 1 ч.