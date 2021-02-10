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среда, 10 февраля 2021 15:42

В столичном метро предупредили о закрытии станций

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В столичном метро предупредили о закрытии станций
В метро Киева предупредили о закрытии станций. Фото: пресс-служба Киевметрополитена

Станции метро Киева могут закрывать для пассажиров на вход в пиковые часы.

Об этом предупредила пресс-служба метрополитена.

Это делается во избежание скоплений пассажиров в вестибюлях.

"Просим по возможности учитывать при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Коммунальщики также напомнили о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в метро.

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В среду, 10 февраля, ввели оперативное положение для наземного общественного транспорта Киева - он курсирует не по графику и с существенными задержками. Так, гигантски очереди растянулись на остановках и в метро.

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Дата
10
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