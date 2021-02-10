"Можно получить по горбу" - киевлянин оригинально решил проблему транспортного коллапса

Киевлянин с ветерком проехал по городу и стал звездой сети. Киевлянин с ветерком проехал по городу и стал звездой сети. Фото: скриншот с видео

В Киеве очевидцы сняли изобретательного человека, который оригинальным способом избежал давки в транспорте.

Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".

На кадрах видно, как человек на сноуборде, держа поводок, поехал за троллейбусным маршрутом №19. Крепления зафиксировал, вероятно, раньше.

"Мы не советуем повторять подобное. Как минимум, можно получить по горбу от водителя", - говорится в описании видео.

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Герой видео не первый, кто в Киеве стал на сноуборд. Непогода, которая бурлит в столице 3-й день, позволяет это делать. Так Андреевский спуск стал собственным Буковелем.