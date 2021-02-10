 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1026
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 243
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 846
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 603
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2529
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10152
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1647
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2340
Фото
Все фото
5
9
11
3
8
Гигантски очереди растянулись на киевских остановках и в метро
Гигантски очереди растянулись на киевских остановках и в метро
Более 3 тыс. т снега вывезли за ночь из Киева
Более 3 тыс. т снега вывезли за ночь из Киева
Трогательные фото животных, которые радуются снегу
Трогательные фото животных, которые радуются снегу
Киев из-за снегопада парализовали гигантские пробки
Киев из-за снегопада парализовали гигантские пробки
Голосеевский парк Киева изменится до неузнаваемости - показали, как именно
Голосеевский парк Киева изменится до неузнаваемости - показали, как именно
Видео
Все видео
Отец покинул малолетних детей и хотел выброситься с балкона
Отец покинул малолетних детей и хотел выброситься с балкона
Андреевский спуск превратился в Буковель - атмосферное видео
Андреевский спуск превратился в Буковель - атмосферное видео
Мужчину нашли мертвым в машине возле АЗС
Мужчину нашли мертвым в машине возле АЗС
Зимний апокалипсис: подборка опасных происшествий на столичных дорогах
Зимний апокалипсис: подборка опасных происшествий на столичных дорогах
Машина сделала сальто и выбросила пассажира: момент попал на видео
Машина сделала сальто и выбросила пассажира: момент попал на видео
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 567
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 396
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 774
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 315
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 612
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 11:55

Гигантски очереди растянулись на киевских остановках и в метро
5

  Комментировать

В среду, 10 февраля, ввели оперативное положение для наземного общественного транспорта Киева - он курсирует не по графику и с существенными задержками.

В результате на остановках образовался пассажирский коллапс. Например, на просп. Свободы. Там заметили километровую очередь.

Фото: "Киев Оперативный"
Большое количество пассажиров собралось на станции городской электрички Троещина

Не лучше ситуация в метро. Утром на станции Позняки перед входом тоже образовалась огромная очередь из пассажиров, пишет "Сегодня".

Очередь растянулась по подземному переходу. Чтобы попасть к турникетам приходилось ждать в толкотне 15 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 3 тыс. т снега вывезли за ночь из Киева

"Это просто прекрасный вариант соблюдение социальной дистанции от метрополитена. Нужно внедрять повсеместно", - жаловались пассажиры.

Выяснилось, что сотрудники станции закрыли на вход двое из 4 выходных дверей. А вестибюль держали пустым. Так работники сдерживали поток пассажиров, которые из-за снегопада массово пошли в метро.

Жители Киевского зоопарка не жалуются на погоду, а радуются ей. Трогательные фото животных, которые нежатся в снегу, появились в сети.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гигантски очереди растянулись на киевских остановках и в метро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Крестьянам дали год, чтобы пожить по-человечески

Изобретатель кубика Рубика составлял его больше месяца

Сгорел самый старый театр города

Майка Тайсона посадили за изнасилование

Каспаров победил компьютер в шахматы

Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

Под Киевом разбился самолет. Никто не выжил

Самое читаемое
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 39466
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 37173
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 36768
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 24759
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 20043
Новости Киева
Советуют одевать респираторы и закрыть окна - Киев в рейтинге городов с наиболее грязным воздухом
Советуют одевать респираторы и закрыть окна - Киев в рейтинге городов с наиболее грязным воздухом Просмотров: 99
Более 3 тыс. т снега вывезли за ночь из Киева
Более 3 тыс. т снега вывезли за ночь из Киева
9
 Просмотров: 153
Трогательные фото животных, которые радуются снегу
Трогательные фото животных, которые радуются снегу
11
 Просмотров: 1026
Киев из-за снегопада парализовали гигантские пробки
Киев из-за снегопада парализовали гигантские пробки
3
 Просмотров: 306
Снегопад в Киеве набирает обороты. Ввели оперативное положение для общественного транспорта
Снегопад в Киеве набирает обороты. Ввели оперативное положение для общественного транспорта Просмотров: 288
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
Голосов: 6586
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть