Гигантски очереди растянулись на киевских остановках и в метро

В среду, 10 февраля, ввели оперативное положение для наземного общественного транспорта Киева - он курсирует не по графику и с существенными задержками.

В результате на остановках образовался пассажирский коллапс. Например, на просп. Свободы. Там заметили километровую очередь.

Фото: "Киев Оперативный"

Не лучше ситуация в метро. Утром на станции Позняки перед входом тоже образовалась огромная очередь из пассажиров, пишет "Сегодня".

Очередь растянулась по подземному переходу. Чтобы попасть к турникетам приходилось ждать в толкотне 15 мин.

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"Это просто прекрасный вариант соблюдение социальной дистанции от метрополитена. Нужно внедрять повсеместно", - жаловались пассажиры.

Выяснилось, что сотрудники станции закрыли на вход двое из 4 выходных дверей. А вестибюль держали пустым. Так работники сдерживали поток пассажиров, которые из-за снегопада массово пошли в метро.

Жители Киевского зоопарка не жалуются на погоду, а радуются ей. Трогательные фото животных, которые нежатся в снегу, появились в сети.