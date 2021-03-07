В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского

В ночь на 7 марта на ул. Бажана в столице нашли труп женщины. На теле обнаружили признаки насильственной смерти.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы", - говорится в сообщении.
При женщине обнаружили полицейское удостоверение. Принадлежит ли оно ей, пока что неизвестно, сообщил в Facebook "Информатор Киев".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном парке нашли труп девушки
В Киеве на просп. Любомир Гузар женщина убила 33-летнего зятя ударом ножа в живот. Преступление теща пыталась скрыть, давая ложные показания.
×
Комментарии