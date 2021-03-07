В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского

Труп женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в Дарницком районе Киева около 3:00. Фото: pixabay.com

В ночь на 7 марта на ул. Бажана в столице нашли труп женщины. На теле обнаружили признаки насильственной смерти.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы", - говорится в сообщении.

При женщине обнаружили полицейское удостоверение. Принадлежит ли оно ей, пока что неизвестно, сообщил в Facebook "Информатор Киев".

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