В столичном парке нашли труп девушки

В Киеве в одном из ресторанов, который расположен в Голосеевском парке, нашли тело девушки.
Она была полураздетая, по предварительным данным, ее задушили. Об этом сообщает Telegram-канал Стражи эспрессо в воскресенье, 22 ноября,
Отмечается, что тело лежало возле уборной ресторана.
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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства убийства устанавливаются.
Во Львовской области в доме нашли мертвыми трех молодых мужчин. На теле умерших признаков насильственной смерти не было.
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