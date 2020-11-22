В столичном парке нашли труп девушки

На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Фото: Telegram

В Киеве в одном из ресторанов, который расположен в Голосеевском парке, нашли тело девушки.

Она была полураздетая, по предварительным данным, ее задушили. Об этом сообщает Telegram-канал Стражи эспрессо в воскресенье, 22 ноября,

Отмечается, что тело лежало возле уборной ресторана.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства убийства устанавливаются.

Во Львовской области в доме нашли мертвыми трех молодых мужчин. На теле умерших признаков насильственной смерти не было.