Отца двоих детей, который замертво упал в квартире, убила теща

В Киеве на просп. Любомир Гузар женщина убила 33-летнего зятя ударом ножа в живот.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: dtp.kiev.ua

Приехав на место полицейские пообщались с 29-летней женой умершего и его 49-летней тещей.

"Родственники рассказали, что мужчина вернулся домой, где ему вдруг стало плохо. Для оказания помощи женщины вызвали скорую помощь, однако после проведения реанимационных действий врачи констатировали смерть пострадавшего и обнаружили на его теле ножевое ранение живота", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Соломенского управления полиции Юрий Лось.

Правоохранители заметили расхождения в показаниях, поэтому повторно опросили тещу. Женщина отрицала свою причастность к смерти зятя, но вскоре призналась, что во время конфликта ударила родственника кухонным ножом в живот.

Вещественное доказательство полицейские изъяли и направили на проведение экспертизы. Фигурантку задержали. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы.

О смертельном ранении мужчины стало известно 1 марта. 33-летний Сергей - отец 2 детей. Ранее сообщалось, что удар ножом в живот он получил посреди улицы 28 февраля. Раненым еще смог прийти домой. Потерял сознание прямо в коридоре собственной квартиры, а впоследствии умер. Жене и теще ничего сказать не успел. Преступление теща пыталась скрыть, давая ложные показания.