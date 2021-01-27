В столичном аэропорту перед вылетом тестируют на Covid и выдают сертификаты

В "Борисполе" можно сделать ПЦР-тест перед вылетом. Фото: Facebook - airportboryspil

В Международном аэропорту "Борисполь" пассажиры перед вылетом могут пройти экспресс-тестирование на Covid-19.

Пункт тестирования расположен на 2-м этаже терминала D, сообщила пресс-служба аэропорта.

Сертификат с результатом выдается непосредственно перед вылетом за границу - на украинском и английском языках.

Сдать ПЦР-тест может каждый пассажир. По прилету в Украину из стран красной зоны можно также сделать тест и прекратить самоизоляцию.

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Забор биоматериала делают работники медицинского пункта аэропорта "Борисполь", а тестирование осуществляют 5 лабораторий. Продолжаются переговоры о подписании договоров и привлечение к проведению тестирования еще 3 лабораторий.

Стоимость услуг определяется каждой лабораторией самостоятельно. Имеющиеся предложения от 890 до 1400 грн.

За последние сутки в Украине обнаружили 3776 новых больных коронавирусом. Из них детей - 115, медработников - 172. По состоянию на утро 27 января имеем 1 200 883 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.