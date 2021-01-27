Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3 776 новых больных коронавирусом. Из них детей - 115, медработников - 172.

Всего, по состоянию на утро 27 января, имеем 1 200 883 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 202 летальных. 145 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 980 085 пациентов, из них за последние сутки - 14 250, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 437 случаев;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 76 случаев;

Днепропетровская область - 188 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 107 случаев;

Закарпатская область - 86 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область - 167 случаев;

Киевская область - 276 случаев;

Кировоградская область - 48 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Николаевская область - 174 случая;

Одесская область - 185 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ровенская область - 164 случая;

Сумская область - 85 случаев;

Тернопольская область - 96 случаев;

Харьковская область - 238 случаев;

Херсонская область - 64 случая;

Хмельницкая область - 169 случаев;

Черкасская область - 126 случаев;

Черновицкая область - 169 случаев;

Черниговская область - 30 случаев.

В Украине закончился жесткий карантин, который действовал с 8 по 24 января. Вместо него вступают в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.