Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях

За последние сутки в Украине обнаружили 3 776 новых больных коронавирусом. Из них детей - 115, медработников - 172.
Всего, по состоянию на утро 27 января, имеем 1 200 883 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 202 летальных. 145 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 980 085 пациентов, из них за последние сутки - 14 250, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 437 случаев;
Винницкая область - 158 случаев;
Волынская область - 76 случаев;
Днепропетровская область - 188 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 107 случаев;
Закарпатская область - 86 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 167 случаев;
Киевская область - 276 случаев;
Кировоградская область - 48 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Николаевская область - 174 случая;
Одесская область - 185 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ровенская область - 164 случая;
Сумская область - 85 случаев;
Тернопольская область - 96 случаев;
Харьковская область - 238 случаев;
Херсонская область - 64 случая;
Хмельницкая область - 169 случаев;
Черкасская область - 126 случаев;
Черновицкая область - 169 случаев;
Черниговская область - 30 случаев.
В Украине закончился жесткий карантин, который действовал с 8 по 24 января. Вместо него вступают в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевому уровню эпидопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.
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