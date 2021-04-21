В столице жестко отомстили "герою парковки"

В Киеве "от души" отомстили "герою парковки". Фото: скриншот с видео

В Киеве на Русановке местные наказали "героя парковки". Автомобиль Peugeot, водитель которого нарушил правила парковки, забросали мусором и разбили лобовое стекло.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Автовладелец перекрыл своим авто дорогу и пошел, за что и был наказан. Поддерживаете такие методы?" - говорится в посте.

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Подобный инцидент произошел в Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б. Жители отомстили "герою парковки", разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.