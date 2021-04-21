Байкер разнес машину частной охраны: кадры с места ДТП

В ночь на 21 апреля на ул. Здолбуновской в Киеве произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля охранной фирмы Renault.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Пилота с различными травмами доставили в больницу. В автомобиле никто не пострадал, хотя удар был довольно сильный", - говорится в посте.

На кадрах видно, что в результате столкновения у Renault помялись двери, стойка и порог. Серьезные повреждения получил и мотоцикл.

Что стало причиной аварии, устанавливает следствие. Вероятно, водитель двухколесного значительно превысил скорость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курьер бежал от патрульных - видео гонки стало вирусным

Ранее мы рассказывали о пьяном водителе, который не справился с управлением мопеда и въехал в отбойник. Его выбросило с мопеда, но он не растерялся.