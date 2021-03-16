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вторник, 16 марта 2021 17:44

Курьер бежал от патрульных - видео гонки стало вирусным

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Курьер бежал от патрульных - видео гонки стало вирусным
Курьер службы доставки нарушил ПДД и подался в бега от патрульных. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Днепровской набережной патрульные пытались поймать работника курьерской службы, который нарушил ПДД и убегал от инспекторов.

Инцидент произошел 15 марта около 15:30. Неудачные попытки правоохранителей поймать нарушителя сняли камеры наблюдения.

На кадрах видно, как полицейские зажали мопед, но он сумел вырваться. На одном светофоре курьера почти поймали, но он быстро развернулся и якобы поехал назад. Как выяснилось, мужчина объехал колонну автомобилей и беспрепятственно выехал на дорогу.

Патрульные решили прекратить преследование, поскольку процесс задержания мог спровоцировать ДТП, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Водитель мотороллера - злостный нарушитель ПДД. Обращаюсь ко всем службам доставки, которые используют мотороллеры и велосипеды. Не нанимайте на работу водителей, нагло и дерзко нарушающих правила дорожного движения, как это было в данном случае", - отреагировал Геращенко.

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Камера автофиксации нарушений ПДД, которая следит за пересечением полос общественного транспорта в Киеве, выявила более 3 тыс. нарушений за месяц.

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