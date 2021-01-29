  В Киеве проучили нарушителя, который заблокировал машиной проезд

В Киеве, на ул. Ломоносова, 85-Б жители проучили героя парковки, разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.
Водитель оставил BMW возле мусорных баков, чем заблокировал проезд коммунальщикам, которые вывозят мусор, рассказали в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.
"Владелец "БМВ" уже несколько ночей переставляет мусорные баки, освобождая место для авто. В результате мусор не вывозится. Несколько раз просили, предупреждали, что так делать нельзя. Человек игнорирует", - прокомментировала фото Лидия Миргородская.
Автомобиль водителя имеет польскую регистрацию.
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В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали.
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