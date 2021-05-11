В столице заработал бесплатный тренажерный зал с роскошным видом

В Киеве на Трухановом острове открыли тренажерный зал под открытым небом.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Плесо".

Фото: КП "Плесо"

Спортплощадка находится рядом с пешеходным мостом.

"Специалисты мобильной бригады установили тренажеры на балансовой территории у пляжа Центральный. Отныне киевляне и гости города могут заниматься спортом бесплатно, на свежем воздухе, любуясь прекрасными видами", - говорится в сообщении.

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В Киеве на территории ВДНХ планируют создать "самый крутой в Украине спортивный парк". Первый этап - разработка детальной концепции и проектной документации спортивной инфраструктуры: спортивные площадки, урбан-парк, обустройство беговых дорожек и так дале.