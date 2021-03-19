Анонсировали создание самого современного спортивного парка

В Киеве на территории ВДНХ планируют создать "самый крутой в Украине спортивный парк".
Об этом в Facebook сообщил гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин.
"Первый этап - разработка детальной концепции и проектной документации спортивной инфраструктуры: спортивные площадки, урбан-парк, обустройство беговых дорожек и так дале", - написал Мушкин.
Чтобы реализовать проект лучшим образом, киевлян просят поделиться своими предпочтениями и пройти опрос по ссылке.
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В Шевченковском районе Киева возле станции метро Сырец планируют создать сквер в форме циклической спирали. Обустроят его вдоль ул. Щусева.
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