Анонсировали создание самого современного спортивного парка

В Киеве на территории ВДНХ планируют создать "самый крутой в Украине спортивный парк".

Об этом в Facebook сообщил гендиректор ВДНХ Евгений Мушкин.

Фото: Evgeny Mushkin

"Первый этап - разработка детальной концепции и проектной документации спортивной инфраструктуры: спортивные площадки, урбан-парк, обустройство беговых дорожек и так дале", - написал Мушкин.

Чтобы реализовать проект лучшим образом, киевлян просят поделиться своими предпочтениями и пройти опрос по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Песок с подогревом: крытая площадка для пляжного волейбола появилась и в Украине

В Шевченковском районе Киева возле станции метро Сырец планируют создать сквер в форме циклической спирали. Обустроят его вдоль ул. Щусева.