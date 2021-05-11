Велосипедисты сняли асфальт с парковки, которую незаконно сделали вместо велодорожки

Велосипедисты вернули себе велодорожку. Фото: Gazeta.ua

В Киеве велосипедисты и местные жители сломали асфальт на парковке, которую обустроили на части велодорожки.

Место парковки создали незаконно, разрушив велосипедную дорожку и тротуар, сообщает сообщество "Киев - Велосипедный город".

Застройщик обратился к незаконным действиям несмотря на предписания полиции и коммунальщиков.

"Коммунальным службам и полиции, к сожалению, не удалось законно отстоять велодорожку на проспекте Победы, застройщик, разрушив часть велодорожки, обустроил парковочный карман для автомобилей несмотря на предписания полиции и благоустройства", - говорится в сообщении.

Поэтому "вооружившись" ломами и лопатами неравнодушные местные жители 10 мая выломали асфальт на парковке. Участники акции оставили цветы возле офиса застройщика жилого комплекса, чтобы "помянуть его репутацию".

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Велосипедная дорожка является частью магистрального велосипедного маршрута №5 "проспект Победы - центр", устроенная в рамках капитального ремонта ул. Победы 2016-го. В 2017-2018 годах в рамках капитального ремонта путепровода возле станции метро Нивки часть велосипедной дорожки шириной 2 м была выполнена мощения с декоративной брусчатки красного цвета.