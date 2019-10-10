В столице заменят 25% наружного освещения

К концу года обещают заменить освещение. Фото: УНИАН

Наружное освещение столицы обещают изменить на 25% до конца года.

За 9 месяцев 2019 заменили почти 10 тыс. светильников и еще 5000 отремонтировали - заявили в коммунальном предприятии Киевгорсвет.

"Усилиями работников нашего предприятия удалось заменить более 120 километров сетей наружного освещения. Однако, это не привычные коммуникации. Они позволяют автоматизировать работу всей системы. В частности, мы можем дистанционно выявить места разрыва, или неисправности и оперативно реагировать на такие случаи без выездных инспекций", - заявил директор КП Киевгорсвет Владимир Круценко.

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Кроме экономии на автоматизации процессов, новое освещение потребляет значительно меньше электроэнергии.

"Эта экономия будет только увеличиваться, ведь электроэнергия дорожает почти каждый месяц", - пояснил Круценко.

Мэр Киева Виталий Кличко и представители 19 общин, прилегающих к столице населенных пунктов, приняли решение о создании ассоциации "Киевская агломерация" и утвердили ее устав.