В столице восстановили стеклянный мост

Кличко сообщил о восстановлении стеклянного пола. Фото: УНИАН

Поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста в Киеве восстановили.

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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Он надеется, что правоохранители найдут вандалов, а подобные действия недоброжелателей больше не повторятся.

На пешеходном мосту, который открыли несколько дней назад в Киеве, произошло ЧП. Во время ремонта нового моста стеклянная поверхность повредилась еще в двух местах, сообщает "Киев оперативный" в Telegram.