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понедельник, 22 марта 2021 20:20

В столице со дворов убирают покрышки - в чем их опасность

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В столице со дворов убирают покрышки - в чем их опасность
Покрышки во дворах угрожают здоровью людей. Фото: "Сегодня"

В Дарницком районе Киева начали демонтировать покрышки, которые служили оградой для клумб и деревьев.

Коммунальщики уже демонтировали 300 покрышек. Их отправляют на утилизацию и переработку, сообщает "Сегодня".

"Нужно понимать, что эти "украшения", которыми заботливо украшена большая часть дворов - несут опасность и возможную угрозу окружающей среде и здоровью людей. При контакте с водой, землей или при нагревании солнечными лучами они выделяют массу химически активных соединений, которые, попадая в человеческий организм, вызывают тяжелые заболевания", - сообщили в Дарницкой РГА.

Покрышки заменят на декоративные, экологически чистые ограждения.

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"Такие мероприятия будут проводиться регулярно, до полного очищения территории района от вредной и опасной резины", - обещают в райгосадминистрации.

В Департаменте городского благоустройства КГГА заявили, что пока демонтаж покрышек проводится только в Дарницком районе.

Ученые Международного агентства по изучению раковых заболеваний установили, что старые покрышки вреднее выхлопных газов. Резиновые скульптуры в процессе распада загрязняют воду, воздух и почву и могут вызвать рак.

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