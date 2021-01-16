В столице штрафуют предпринимателей, не убирают снег

Инспекторы составили 127 протоколов на предпринимателей. Фото: Reuters

1062 предписаний вчера вынесли инспекторы столичным предприятиям и организациям, которые не убирают снег.

"Всего за день было вынесено 1062 предписания предприятиям, учреждениям и организациям за несвоевременную очистку балансовых территорий от снега. Также инспекторы составили 127 протоколов на руководителей предприятий, которые пренебрегли предписанием и не выполнили требования", - написал в. о. директора Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко в Facebook

Он призвал руководителей предприятий независимо от форм собственности качественно убрать снег с балансовых территорий.

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По состоянию на 9:00 16 января в Киеве для уборки снега задействовали 5018 работников коммунальных предприятий и 486 единиц техники.

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