В столице нашли пропавшую женщину

Нашли пропавшую Ирину Косенко. Фото: UAZM

В Киеве нашлась 50-летняя женщина, которая пропала три дня назад в Днепровском районе.

"Спасибо всем, кто помогал в поисках мамы, она нашлась, с ней все хорошо. Что произошло с ней будем знать позже", - сообщил в Facebook его сын Евгений Косенко.

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Ирина Косенко 5 октября около 19.00 вышла на остановку "Тампере", в Днепровском район Киева и не вернулась домой. Она была одета в джинсы, красное кашемировое пальто и черные сапоги. Также с собой у нее был клатч красного цвета с документами, банковскими картами и телефоном. Телефон в воскресенье вернул человек, который нашел его во дворе по улице Тампере.

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