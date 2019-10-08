В столице нашли пропавшую женщину

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
1 Просмотров: 1071
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 1557
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 702
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2538
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1764
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4419
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6201
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3735
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1980
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 522
Фото
Все фото
4
18
7
13
16
В Киеве нашли обезглавленный труп работницы Укрзализныци
В Киеве нашли обезглавленный труп работницы Укрзализныци
В Киеве прошел &quot;суд&quot; над Путиным
В Киеве прошел "суд" над Путиным
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вертолет и &quot;стеклянный&quot; мост: как Кличко развлекал Тома Круза
Вертолет и "стеклянный" мост: как Кличко развлекал Тома Круза
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Видео
Все видео
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Под Киевом избили и выбросили на обочине мужчину
Под Киевом избили и выбросили на обочине мужчину
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1674
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6309
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1260
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 738
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 21:40

В столице нашли пропавшую женщину

  Комментировать
В столице нашли пропавшую женщину
Нашли пропавшую Ирину Косенко. Фото: UAZM

В Киеве нашлась 50-летняя женщина, которая пропала три дня назад в Днепровском районе.

"Спасибо всем, кто помогал в поисках мамы, она нашлась, с ней все хорошо. Что произошло с ней будем знать позже", - сообщил в Facebook его сын Евгений Косенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать ищет пропавшую дочь

Ирина Косенко 5 октября около 19.00 вышла на остановку "Тампере", в Днепровском район Киева и не вернулась домой. Она была одета в джинсы, красное кашемировое пальто и черные сапоги. Также с собой у нее был клатч красного цвета с документами, банковскими картами и телефоном. Телефон в воскресенье вернул человек, который нашел его во дворе по улице Тампере.

В Одесской области разыскивают 17-летнего Филиппа Хабиба. 1 октября парень ушел из дома и не вернулся. На связь с родными не выходит, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице нашли пропавшую женщину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 241194
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 132203
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 65880
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 25668
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 24581
Новости Киева
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
 Просмотров: 369
В Киеве орудует маньяк, который нападает на мужчин - СМИ
В Киеве орудует маньяк, который нападает на мужчин - СМИ Просмотров: 1224
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
 Просмотров: 7875
Частично перекрыли Южный мост
Частично перекрыли Южный мост Просмотров: 603
В Киеве нашли обезглавленный труп работницы Укрзализныци
В Киеве нашли обезглавленный труп работницы Укрзализныци
4
 Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
12
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
7
"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"
5
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Легализация оружия, наркотиков и проституции: новый глава полиции рассказал о своем отношении
Голосов: 5620
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua