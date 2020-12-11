В столице дети карабкались по льду, пытаясь попасть в школу: видео

Из-за дождя и низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед. Фото: Facebook

В Соломенском районе Киева, улицы которого после вчерашнего резкого ухудшения погодных условий, покрыты коркой льда, школьники с огромным трудом поднимались улицей по дороге в школу и падали на непосыпанный тротуар.

Так, школьники, спешили к началу занятий и вынуждены были буквально карабкаться, падая на льду. Видео с места происшествия опубликовали на Facebook-странице "Киев Оперативный".

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В комментариях к видео уточняют, что дети таким образом добирались в общеобразовательную школу на улице Кудряшова. По словам очевидцев, позже тротуар улицы посыпали песком.

"Кто хитрее - держаться за забор", - комментировали опубликованные кадры в сети.

Киев сковали пробки из-за гололеда. Транспорт стоял практически на всех главных магистралях города. В столице общественный транспорт работал с перебоями.