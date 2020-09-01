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вторник, 01 сентября 2020 13:44

В столице 1 сентября началось с рекорда

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В столице 1 сентября началось с рекорда
В Киеве зафиксировали рекорд температуры ночью. Фото: pixabay

В ночь на 1 сентября в Киеве температура не опустилась ниже 21,9 ° C.

Такого не фиксировали последние 140 лет, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Предыдущий рекорд был в 2004 году.

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"Ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже 21,9 ° C. Предварительное рекордное значение 2004 + 18,9 ° C превышено на 3 ° C", - написали в сообщении.

В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти 16 августа исследователи зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений - +54,4°C . Новый температурный рекорд уже подтвердили в Национальной погодной службе США. Высокую температуру зафиксировали на фоне сильной волны жары на Западном побережье США.

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