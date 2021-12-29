В случае атаки РФ в Киеве включат сирены и разошлют смс - Крищенко советует упаковать "тревожный чемодан"

После возможного нападения РФ включат сирены. Фото: Reuters

В случае возможного нападения России на Киев включат сирены, будут объявления по радио и на телефоны.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко, передает "Главком".

"Зазвучат сирены, будет объявление по радио. Если будет работать мобильная связь, то поступит смс-сообщение на телефон. Еще будут прорабатывать вопросы эвакуации, но я их сейчас не могу освещать", - сказал он.

Государство в чрезвычайной ситуации не сможет все сделать сразу.

"Будет нарушено много привычных связей, условий работы. В городских властях тоже работают люди, у которых есть семьи. И непонятно, кто как себя поведет. Но есть алгоритмы, планы и действия. О чем мы информируем. Мы доводим до людей, что в случае чего каждый не будет сам за себя, когда "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", - сказал он.

Гражданам стоит собрать "тревожный чемодан".

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"В первую очередь - это документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки или двое. Консервы, сухпай армейский можно купить сейчас в интернете. Желательно получить какие-либо навыки первой медицинской помощи. Не обязательно курсы проходить, сейчас много роликов по этой теме в интернете", - сказал Крищенко.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022 года. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.