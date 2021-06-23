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среда, 23 июня 2021 19:15

В сети показали киевские улицы без МАФов
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С 14 по 20 июня 2021 коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"При любой погоде наши демонтажные бригады ежедневно выезжают на локации. На штрафплощадки переехали временные сооружения, автомагазины, торговые палатки и зонты, которые ранее располагались на улицах города без разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Детальное демонтажный отчет специалисты предоставят позже.

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Перед демонтажем инспекторы благоустройства всегда вносят предписание владельцам временных сооружений с требованием предоставить разрешительные документы. И только при отсутствии таких документов КП "Киевблагоустройство" проводит демонтаж.

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