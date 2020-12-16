В Национальной службе здоровья Украины ищут взрывчатку

В Киеве заминировали Национальною службу здоровья Украины. Фото: pixabay.com

Сегодня, 16 декабря, в полицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании Национальной службы здоровья Украины по адресу просп. Степана Бандеры, 19.

На место инцидента выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели, сообщили в Telegram "Вартові Еспресо".

Решается вопрос об эвакуации работников.

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Вчера станции метро Крещатик и Майдан Независимости закрыли на выход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Взрывчатку искали около 7 ч.