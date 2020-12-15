Центральные станции метро закрыли

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Сегодня, 15 декабря, станции метро Крещатик и Майдан Независимости закрыто на выход и выход.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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