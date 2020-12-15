Разблокировали работу станций метро в центре Киева

Станции метро проверяли нетипично долго. Фото: УНН

В центре Киева станции метро снова работают в обычном режиме.

"Станции метро Крещатик, Майдан Независимости и пересадка - работают в обычном режиме", - сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Станции закрыли на вход около 15:00 во вторник, 15 декабря. Аноним сообщил, что эти станции заминированы.

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Ранее станции проверяли быстро. Неизвестно, почему проверка так затянулась на этот раз.

Сегодня, 15 декабря, станции метро Крещатик и Майдан Независимости были закрыты на вход и выход. Об этом сообщила пресс служба метрополитена. Поступил анонимный звонок о минировании.