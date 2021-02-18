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четверг, 18 февраля 2021 09:33

В метро Киева установили дефибрилляторы на станциях
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В Киеве на станциях метро Крещатик, Театральная, Политехнический институт установили автоматические дефибрилляторы.

Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Фото: КП "Киевский метрополитен"

К 1 марта 2021 года еще 19 дефибрилляторов появится на станциях в открытом доступе. Сейчас в подземке есть 52 дефибрилляторы, расположенных в кассовых залах станций.

"Победитель тендера по общественному бюджету не обеспечил поставки и сопроводительные документы надлежащего качества. Был подписан соответствующий акт рекламации и представлено претензию к поставщику в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

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Аптечки, предусмотренные проектом, закупили и уже разместили на станциях в местах, согласованных с авторами проекта общественного бюджета "РеаниМетро".

Коммунальщики напомнили, что в подземке дежурят полицейские и представители муниципальной стражи. В случае необходимости они могут оказывать необходимую медицинскую помощь пассажирам.

Вскоре синей веткой столичного метро будет курсировать обновленный поезд, который впервые модернизировали силами вагоноремонтного завода Киевского метрополитена. Стоимость обновленного поезда из 5 вагонов составила 35 млн грн.

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