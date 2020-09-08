Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор

Фото: the-village.com.ua

Двое украинских студентов создали первый украиноязычный дефибриллятор, который используют для спасения жизни при остановке сердечной деятельности.

Дефибриллятор Rhythm автоматический и работает с голосовыми подсказками, сообщил "The Villag".

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"Я еще со школы увлекался первой помощью настолько, что с 1-го курса начал преподавать ее в университете. 3 года ездил по Киеву и учил людей первой помощи. Медуниверситет, школы, кафе, рестораны, офисы, спортзалы, клиники. За это время научил более 3 тыс. человек. На каждом тренинге я рассказывал, как важны дефибрилляторы и как я мечтаю, чтобы они стояли в каждом общественном месте Украины", - поделился основатель проекта Руслан Самигуллин.

Разработчики также хотят создать в общественных местах Украины островки безопасности с этими устройствами. По статистике, 90% людей спасают, когда дефибриллятор рядом в первые минуты приступа. 10% людей - когда дефибриллятор рядом в 10 мин.

В конце апреля PSA Group и производитель автомобилей скорой помощи ООО "Автоспецпром" предложили украинским медучреждениям бесплатное техобслуживание и ремонт машин экстренной медицинской помощи марок Citroёn и Peugeot.