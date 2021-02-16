Столичным метро начнет курсировать модернизированный поезд - как выглядит

Вскоре синей веткой столичного метро будет курсировать обновленный поезд, который впервые модернизировали силами вагоноремонтного завода Киевского метрополитена.
Стоимость обновленного поезда из 5 вагонов составила 35 млн грн, сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.
"Практически мы имеем новый поезд метро. Корпус вагонов сделан из стеклопластика, новые опорные конструкции кузовов обеспечивают безопасную эксплуатацию вагонов на следующие 22 года. В вагонах новое дверное оборудование, окна, салонное освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников. В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и лобового стекла с электроподогревом", - рассказал Густелев.
Среди новаций - система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов. Она показывает схему линии подземки и местонахождение поезда в реальном времени во время следования.
По словам Густелева, все материалы и оборудование для капремонта были закуплены у отечественных поставщиков через систему Prozorro.
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Во вторник, 16 февраля, очевидцы сняли масштабное скопление при входе на станцию метро Вокзальная в столице.
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