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вторник, 16 февраля 2021 18:07

Столичным метро начнет курсировать модернизированный поезд - как выглядит
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Вскоре синей веткой столичного метро будет курсировать обновленный поезд, который впервые модернизировали силами вагоноремонтного завода Киевского метрополитена.

Стоимость обновленного поезда из 5 вагонов составила 35 млн грн, сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Фото: КГГА

"Практически мы имеем новый поезд метро. Корпус вагонов сделан из стеклопластика, новые опорные конструкции кузовов обеспечивают безопасную эксплуатацию вагонов на следующие 22 года. В вагонах новое дверное оборудование, окна, салонное освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников. В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и лобового стекла с электроподогревом", - рассказал Густелев.

Среди новаций - система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов. Она показывает схему линии подземки и местонахождение поезда в реальном времени во время следования.

По словам Густелева, все материалы и оборудование для капремонта были закуплены у отечественных поставщиков через систему Prozorro.

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Во вторник, 16 февраля, очевидцы сняли масштабное скопление при входе на станцию метро Вокзальная в столице.

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