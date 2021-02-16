Гигантская очередь растянулась в киевском метро

Во вторник, 16 февраля, очевидцы сняли масштабное скопление при входе на станцию метро Вокзальная в столице.
Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".
"Карантин, говорили они", - говорится в ироническом описании видео.
На кадрах видно, что пассажиры совсем не соблюдают социальной дистанции.
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Повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева городские власти не рассматривают.
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