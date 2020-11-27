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пятница, 27 ноября 2020 14:44

В мэрии рассказали, сколько пар поженились за время карантина

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В мэрии рассказали, сколько пар поженились за время карантина
За время карантина в Киеве поженились почти 14 тыс. пар. Фото: pixabay.com

В Киеве за предыдущую неделю вступили в брак 354 пары. С марта текущего года поженились 13 604 пары.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, желая всем терпения и оптимизма.

По словам Кличко, по сравнению с 2019-м за этот период количество зарегистрированных браков в столице уменьшилась на 34,5%. Как и разводов - на 19%

"В Киеве за предыдущую неделю развелись 67 семей. С марта этого года - 2310 пар", - отметил глава столицы.

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В Киеве витрины Центрального универмага на ул. Крещатик, 38 украсили к новогодним праздникам. Декорирование посвятили теме семейных отношений "Счастливые быть вместе".

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