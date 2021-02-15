В масштабной аварии под Киевом сошлись 5 авто

В городе Вишневое Киевской области в ДТП сошлись 5 автомобилей.

Авария произошла в понедельник утром, 15 февраля, сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua Под Киевом столкнулись 5 машин

"Предварительно, один из участников дорожного движения спешил значительно больше других. В результате последствия его спешки почувствуют около 70 тысяч водителей", - говорится в сообщении.

Через автопроисшествие перекрыли дорогу, а с каждой стороны возникли пробки длиной около 3 км.

Есть ли среди участников ДТП пострадавшие, пока неизвестно.

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