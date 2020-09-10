В Киевской области разыскивают кенгуру. Момент его побега попал на видео

В селе Бузова Киевской области с этно-комплекса "Украинское село" сбежал кенгуру.
Частный зверинец расположен на Житомирском направлении, сообщила ТСН.
Момент побега животного сняли камеры наблюдения. Поисковики утверждают, что накануне вечером видели животное в нескольких километрах от комплекса, даже опубликовали кадры со следами кенгуру.
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В сети обнародовали видео, на котором медведь смешно сидит на лужайке и наслаждается водными процедурами - работники центра обильно поливают его струей воды.
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