В Киевской области разыскивают кенгуру. Момент его побега попал на видео

Как убегает кенгуру - можно увидеть на видео. Фото: pixabay.com

В селе Бузова Киевской области с этно-комплекса "Украинское село" сбежал кенгуру.

Частный зверинец расположен на Житомирском направлении, сообщила ТСН.

Момент побега животного сняли камеры наблюдения. Поисковики утверждают, что накануне вечером видели животное в нескольких километрах от комплекса, даже опубликовали кадры со следами кенгуру.

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В сети обнародовали видео, на котором медведь смешно сидит на лужайке и наслаждается водными процедурами - работники центра обильно поливают его струей воды.