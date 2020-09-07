История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью

История украинки Анастасии Зинченко, которой в феврале отказали в эвакуации из китайской провинци Ухань из-за домашнего любимца, приобрела счастливое продолжение. История ее любви с главой Государственной миграционной службы Максимом Соколюком началась с телефонного звонка.

Романтическими подробностями на своей странице в Facebook поделился сам мужчина.

Фото: с Facebook-страницы Анастасии Зинченко

"Это был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину, с вопросом, что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирования возвращения домой, перешло со временем в личное общение", - написал Соколюк.

Первая личная встреча состоялась в конце апреля. В мае они обручились. Соколюк на тот момент еще находился в процессе развода.



"За несколько недель я предложил ей переехать в Киев. Мы не понимаем, что это было, как так произошло, но звезды сошлись на небе. Это любовь, и мы счастливы", - добавил Соколюк.



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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине красную зону расширили. Новое зонирование начинает действовать с 7 сентября.