В Украине начали действовать обновленные карантинные зоны

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине красную зону расширили. Новое зонирование начинает действовать с сегодняшнего дня.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В красной зоне закроются учебные заведения, кинотеатры, ТРЦ. Кафе и рестораны будут работать исключительно на вынос. Ограничения ожидают и работу общественного транспорта. Разрешается лишь высадка пассажиров с транспорта, курсирующего транзитом, и с межобластного транспорта.
В Красную карантинную зону вошли:
- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- Бобровицкий район Черниговской области.
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Министерство здравоохранения обновило протокол оказания медицинской помощи пациенту с подозрением на коронавирусную болезнь. Пациенту с момента обращения к врачу рекомендовано самоизолироваться до результатов анализа.
Сначала пациент должен обратиться к семейному врачу за консультацией.
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