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понедельник, 07 сентября 2020 07:36

В Украине начали действовать обновленные карантинные зоны

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В Украине начали действовать обновленные карантинные зоны
В красной зоне закрываются учебные заведения, кинотеатры, ТРЦ. Кафе и рестораны будут работать исключительно на вынос. Фото: pixabay.com

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине красную зону расширили. Новое зонирование начинает действовать с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В красной зоне закроются учебные заведения, кинотеатры, ТРЦ. Кафе и рестораны будут работать исключительно на вынос. Ограничения ожидают и работу общественного транспорта. Разрешается лишь высадка пассажиров с транспорта, курсирующего транзитом, и с межобластного транспорта.

В Красную карантинную зону вошли:

- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- Дубно и Костопольский район Ровенской области;

- Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольская и Чертковский районы Тернопольской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

- Бобровицкий район Черниговской области.

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Министерство здравоохранения обновило протокол оказания медицинской помощи пациенту с подозрением на коронавирусную болезнь. Пациенту с момента обращения к врачу рекомендовано самоизолироваться до результатов анализа.

Сначала пациент должен обратиться к семейному врачу за консультацией.

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