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пятница, 04 сентября 2020 16:18

Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети

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Помылся и напился: медведь, принимающий душ, стал звездой сети
Фото: pixabay.com

Гималайский медведь, который находится в реабилитационном центре для диких животных под Сатановом Хмельницкой области, получил большую популярность.

В сети обнародовали видео, на котором медведь смешно сидит на лужайке и наслаждается водными процедурами - работники центра обильно поливают его струей воды.

Ролик опубликовали на YouTube-канале ViralHog, сообщил Obozrevatel.

Животное ловит воду языком и периодически почесывает себя лапой.



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Жители города Андрушевка Житомирской области сняли на видео страуса, бежавшего по улице за велосипедистом. На видео видно, что высота птицы - около двух метров.

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