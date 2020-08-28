Коты-модели: показали впечатляющие изменения пушистиков

Фото: boredpanda.com

В Японии появилась традиция животных превращать в моделей. Котов переодели в кимоно и другие аниме-костюмы.

Об этом пишет Вoredpanda.

Специально для этих фотографий котов в костюмах создали страницу в сети Twitter. На нее уже подписались более 16 000 фолловеров. Это доказывает, что фотографии действительно достойны внимания.

Автор страницы не заставляет долго ждать новых фото. Быстро шьет яркие костюмы и превращает котов на персонажей.

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Благодаря глазам, цвета неба, ангельских внешности и чувству стиля Барон стал звездой Instagram. В отличие от других кошек, этот любит принимать ванну, полную игрушек и позировать для фотографий, через мгновение растапливают сердце.