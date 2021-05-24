В Киеве завершилась "большая уборка": яркие фото весенней толоки

Во всех районах Киева 22 мая состоялись весенние толоки по высадке деревьев, кустов, уборке мусора в парках, скверах и на других зеленых зонах.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

"Сотрудники городской и районных администраций, коммунальных предприятий и неравнодушные киевляне убирали парки, скверы, локации с несанкционированным накоплением мусора, так называемые стихийные свалки, высаживали деревья", - говорится в сообщении.

В общем работали на 25 локациях, а к уборке присоединились более 600 человек. С локаций вывезли более 30 т мусора.

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Большая уборка, в частности, прошла на таких локациях:

- ул. Косенко;

- ул. Тулузы, 9;

- ул. Приречная;

- парк "Победа",

- Сырецкий парк,

- урочище Бабий Яр;

- ул. Закревского, 69;

- парк "Аскольдова могила";

- ул. Петра Радченко, 27-29 - за ЖК "Медовый";

- пересечение ул. Максима Рыльского и просп. Голосеевского, 53;

- от станции метро Бориспольская до станции Красный хутор - ул. Старобориспольская.

В Киеве Днепровскую набережную прихорашивали к началу пляжного сезона. Там очистили и распушили песок специальным трактором с фильтром, собрали и вывезли мусор.