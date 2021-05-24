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понедельник, 24 мая 2021 11:28

В Киеве завершилась "большая уборка": яркие фото весенней толоки
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Во всех районах Киева 22 мая состоялись весенние толоки по высадке деревьев, кустов, уборке мусора в парках, скверах и на других зеленых зонах.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

"Сотрудники городской и районных администраций, коммунальных предприятий и неравнодушные киевляне убирали парки, скверы, локации с несанкционированным накоплением мусора, так называемые стихийные свалки, высаживали деревья", - говорится в сообщении.

В общем работали на 25 локациях, а к уборке присоединились более 600 человек. С локаций вывезли более 30 т мусора.

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Большая уборка, в частности, прошла на таких локациях:

- ул. Косенко;
- ул. Тулузы, 9;
- ул. Приречная;
- парк "Победа",
- Сырецкий парк,
- урочище Бабий Яр;
- ул. Закревского, 69;
- парк "Аскольдова могила";
- ул. Петра Радченко, 27-29 - за ЖК "Медовый";
- пересечение ул. Максима Рыльского и просп. Голосеевского, 53;
- от станции метро Бориспольская до станции Красный хутор - ул. Старобориспольская.

В Киеве Днепровскую набережную прихорашивали к началу пляжного сезона. Там очистили и распушили песок специальным трактором с фильтром, собрали и вывезли мусор.

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