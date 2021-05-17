Показали, как прихорашивали киевскую набережную к началу пляжного сезона

В Киеве на Днепровской набережной очистили и распушили песок специальным трактором с фильтром, собрали и вывезли мусор.

Об этом информирует Facebook-сообщество "Наш дом - Березняки".

Фото: Таня Кучеряшка

"Работа кипела. И сейчас можете посмотреть на результат - очень круто", - рассказала одна из участниц субботника.

По словам местных, работники Плесо со спецтехникой собирали и вывозили мусор, чистили дорожки от песка, очищали песок в пляжной зоне.

Житель Березняков помогали коммунальщикам - вручную убирали ветки, листья и мелкий мусор с пляжа и прогулочной зоны.

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