Показали, как прихорашивали киевскую набережную к началу пляжного сезона

В Киеве на Днепровской набережной очистили и распушили песок специальным трактором с фильтром, собрали и вывезли мусор.
Об этом информирует Facebook-сообщество "Наш дом - Березняки".
"Работа кипела. И сейчас можете посмотреть на результат - очень круто", - рассказала одна из участниц субботника.
По словам местных, работники Плесо со спецтехникой собирали и вывозили мусор, чистили дорожки от песка, очищали песок в пляжной зоне.
Житель Березняков помогали коммунальщикам - вручную убирали ветки, листья и мелкий мусор с пляжа и прогулочной зоны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда заработает речной вокзал в Киеве
Киевские фонтаны возобновили работу после зимы. Специалисты Киевводфонд провели необходимые подготовительные работы перед открытием.
Комментарии