В Киеве запустили приложение для оплаты коммуналки в несколько кликов

Автор: КГГА Киевлянам представили мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг

В Киеве презентовали мобильное приложение "Коммуналка" для оплаты жилищно-коммунальных услуг, передачи показаний счетчиков и проверки состояния расчетов.

Об этом сообщил генеральный директор Центра коммунального сервиса Андрей Щербина.

По его словам, "коммуналку" создали по требованию пользователей. Они хотели "новых технических решений и более удобных инструментов".

"Пользователи приложения могут рассчитаться за потребленные жилищно-коммунальных услуг без комиссии карточкой киевлянина", - отметил Щербина.

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Приложение уже доступно для скачивания с IOS и Google Play.

Для работы с приложением нужно зарегистрироваться, введя личные данные и после успешной регистрации добавить объект - квартиру. Ежемесячно за выбранным объектом будет поступать электронные счета, которые можно оплатить через несколько минут.

Мобильное приложение Kyiv Smart City перестал работать. Так, электронный билет, услуги парковки и возврата автомобиля перенесли в новое приложение - "Киев Цифровой". Он сочетает концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы.