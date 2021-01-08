"Киев Цифровой": как работает приложение и какие функции у него есть

Новое приложение "Киев Цифровой" стал доступен для бесплатной установки на смартфонах.

Скачать его можно с IOS и Google Play, пишут "Факты ICTV".

Фото: "Факты ICTV"

Через приложение можно:

- пополнять транспортную карточку и брать проездной на месяц;

- приобрести QR-билет для проезда в общественном транспорте;

- оплачивать парковку;

- получать уведомления об эвакуации машины;

- получать уведомления о начале и конце плановых или аварийно-восстановительных работ в доме, предварительно введя адрес проживания.

С помощью приложения можно автоматически загрузить данные платежных карт и информацию об автомобилях с Kyiv Smart City, если номер телефона пользователя в приложении такой же, что и в кошельке Masterpass.

Но пользователи приложения уже начали жаловаться на неисправности.

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"Деньги из кошелька нельзя перевести в поездки. Сначала приложение показывает, что деньги переведены, но фактически поездок нет", - говорят они.

В компании заверили, что вскоре исправят все недостатки.

Мобильное приложение Kyiv Smart City перестал работать. Так, электронный билет, услуги парковки и возврата автомобиля перенесли в новое приложение - "Киев Цифровой". Он сочетает концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы.