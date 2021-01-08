 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 765
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1962
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 918
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3519
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2466
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4752
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
5
4
7
3
11
&quot;Киев Цифровой&quot;: как работает приложение и какие функции у него есть
"Киев Цифровой": как работает приложение и какие функции у него есть
Пассажир по горячим следам задержал грабителей, напавших на кондуктора
Пассажир по горячим следам задержал грабителей, напавших на кондуктора
Первую семью из аварийного дома на Макаровской переселили в новую квартиру
Первую семью из аварийного дома на Макаровской переселили в новую квартиру
В Киеве задержали неонацистов во главе с &quot;Гитлером&quot;
В Киеве задержали неонацистов во главе с "Гитлером"
Каким сохранился Киев на самых старых фотографиях
Каким сохранился Киев на самых старых фотографиях
Видео
Все видео
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Загадочная колонна "скорых" проехалась Киевом - показали видео
Загадочная колонна "скорых" проехалась Киевом - показали видео
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
В столице убили мужчину и подожгли его жилье
В столице убили мужчину и подожгли его жилье
Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих
Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 297
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7884
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 288
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5616
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 837
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
воскресенье, 10 января 2021 19:15

"Киев Цифровой": как работает приложение и какие функции у него есть
5

  Комментировать

Новое приложение "Киев Цифровой" стал доступен для бесплатной установки на смартфонах.

Скачать его можно с IOS и Google Play, пишут "Факты ICTV".

Фото: "Факты ICTV"

Через приложение можно:
- пополнять транспортную карточку и брать проездной на месяц;
- приобрести QR-билет для проезда в общественном транспорте;
- оплачивать парковку;
- получать уведомления об эвакуации машины;
- получать уведомления о начале и конце плановых или аварийно-восстановительных работ в доме, предварительно введя адрес проживания.

С помощью приложения можно автоматически загрузить данные платежных карт и информацию об автомобилях с Kyiv Smart City, если номер телефона пользователя в приложении такой же, что и в кошельке Masterpass.

Но пользователи приложения уже начали жаловаться на неисправности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меняйте все, что можно. Даже паспорт - эксперт объяснил как быть, если данные украли аферисты

"Деньги из кошелька нельзя перевести в поездки. Сначала приложение показывает, что деньги переведены, но фактически поездок нет", - говорят они.

В компании заверили, что вскоре исправят все недостатки.

Мобильное приложение Kyiv Smart City перестал работать. Так, электронный билет, услуги парковки и возврата автомобиля перенесли в новое приложение - "Киев Цифровой". Он сочетает концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Киев Цифровой": как работает приложение и какие функции у него есть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Гигантская лавина уничтожила город

Шоколад не вреден для зубов: интересные факты

Самое читаемое
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 13140
&quot;Пошла за детьми&quot;: что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено) 1 Просмотров: 9774
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
Обольстительная Ана Чери под душем подразнила поклонников
7
 Просмотров: 9145
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 4519
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 4123
Новости Киева
Украинцы организовали цепь солидарности с белорусами
Украинцы организовали цепь солидарности с белорусами 1 Просмотров: 126
В столице микроавтобус врезался в трамвай
В столице микроавтобус врезался в трамвай Просмотров: 180
Киев вошел в ТОП-20 городов в интересном рейтинге
Киев вошел в ТОП-20 городов в интересном рейтинге Просмотров: 630
Показали, как будет выглядеть мемориал погибшему в Иране экипажу МАУ
Показали, как будет выглядеть мемориал погибшему в Иране экипажу МАУ Просмотров: 252
В столичном магазине запретили продавать презервативы
В столичном магазине запретили продавать презервативы Просмотров: 441
Больше всего комментируют
2
Зеленский отдохнул в Буковеле - в интернете появились фото
2
Оккупанты снова нарушили режим тишины в Донбассе
2
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
Задержанный во время штурма Капитолия попросил переводчика с русского
Голосов: 6516
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть