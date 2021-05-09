В Киеве запустили дополнительные маршруты в поминальные дни

На поминальные дни Киев запустил дополнительные маршруты. Фото: Униан

На поминальные дни с 9 по 12 мая в Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта.

Он будет подвозить людей к городским кладбищам. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Перевозки будут осуществляться с соблюдением противоэпидемических мероприятий. В местах массового скопления людей будут дежурить ответственные лица от КГГА, а у кладбищ - патрульная полиция Киева и Киевской области.

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Кроме того, 9 мая запрещена парковка на улице Электротехнической и заезд транспортных средств на улицу Крайнюю, проезд транспортных средств по улице Кубанской Украины (от улицы Киото до улицы Николая Матеюка) и улицей Мурманской (от Броварского проспекта до улицы Киото).

С подробным графиком курсирования пассажирского транспорта к кладбищам можно ознакомиться на сайте КГГА.

На кладбищах Киева началась подготовка к проведению поминальных дней с 9 до 12 мая 2021 года. Запланировано очистить от мусора 541 га территорий, снять аварийные деревья, кронировать и избавить от омелы 331 дерево, благоустроить 454 воинские захоронения и мемориалы, подготовить и запустить более 67 километров поливочных водопроводов, отремонтировать и покрасить 90 контейнеров для мусора, обустроить заборы, ворота, калитки , арки, фасады, бордюры, общественные уборные.